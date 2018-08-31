Trump, Avrupa ve Latin Amerika'yı Ziyaret Edecek
ABD Başkanı Trump, 11 Kasım'da Fransa'da yapılacak 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü törenlerine katılacak, ardından İrlanda'yı ziyaret edecek.
ABD Başkanı Trump, 11 Kasım'da Fransa'da yapılacak 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü törenlerine katılacak, ardından İrlanda'yı ziyaret edecek. Trump, kasım ayı sonunda ise Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için Buenos Aires'e gidecek, daha sonra Kolombiya'ya geçecek.
Kaynak: Dunya.com