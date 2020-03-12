Trump, Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.
12.03.2020 04:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 04:32
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.
Kaynak: AA
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