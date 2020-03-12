Trump: Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ABD'nin aldığı önlemleri sosyal medya hesabından açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ABD'nin aldığı önlemleri sosyal medya hesabından açıkladı. Trump, "Önümüzdeki 30 gün boyunca Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alacağız" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Tüm Amerikalıların sağlığını ve refahını korumak için birkaç güçlü ama gerekli önlem almaya karar verdim. Yeni vakaların kıyılarımıza girmesini önlemek için, önümüzdeki 30 gün boyunca Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alacağız. Yeni kurallar Cuma gece yarısı yürürlüğe girecek. Bu kısıtlamalar koşullara bağlı olarak ayarlanacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SEYAHAT YASAĞI OLAN ÜLKELER ARASINDA DEĞİLABD'nin seyahatleri askıya aldığı ülkeler arasında Şengen ülkeleri olarak da bilinen, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta,Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre olduğu kaydedildi.

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-Trump'ın açıklamaları

Kaynak: DHA