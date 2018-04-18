Trump: "Andrew Craig Brunson Türkiye'de Zulüm Görüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de casusluktan tutuklu bulunan papaz Andrew Craig Brunson'ın Türkiye'de zulmün gördüğünü iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında Twitter'da paylaşımda bulundu. Trump attığı tweet'te, "ABD'de iyi bir centilmen ve Hristiyan lider olan papaz Andrew Brunson yargılanmaksızın Türkiye'de zulüm görüyor. Ona bir casus diyorlar ama ben ondan daha çok casusum. Umarım onun ait olduğu güzel ailesine, evine dönmesine izin verilir "dedi. - WASHINGTON