Trump: Almanya çok ağır hata yapıyor, rehine haline gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump yine Almanya'ya sert eleştiriler yöneltti. Trump, Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı ve Almanya'yı "Çok ağır hata yapıyor. Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattıyla bağımlılık altına girecek ve en kötü durumda Rusya'nın rehinesi olacak" sözüyle eleştirdi. Polonya ve Ukrayna'yı devre dışı bırakarak, Baltık Denizi üzerinden Rus doğal gazını doğrudan Almanya'ya akıtacak olan Kuzey Akımı 2 projesi, 2020'de faaliyete geçecek. ABD, Almanya'nın projeyi durdurmasını istiyor.

YAPTIRIMDAN BAHSETTİ

ABD Başkanı, Kuzey Akımı 2 projesine yaptırımların da gündeme geleceğini söyledi. Trump Almanya'nın savunma harcamalarını da eleştirdi ve gayrisafi milli hasılasının yüzde 1'ini savunmaya ayıran Almanya'nın bunu yüzde 2'ye çıkarması gerektiğini söyledi.