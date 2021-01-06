Trump, Alipay de Çin merkezli 8 uygulamayı yasaklayan karar imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine 2 hafta kala, Çin merkezli 8 uygulamada işlem yapılmasını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Yasaklanan uygulamalar arasında Alipay, QQ Wallet ve WeChat pay gibi popüler ödeme platformları bulunuyor.

Uygulamaların "ABD ulusal güvenliğine tehlike oluşturdukları" gerekçesiyle yasaklandığı açıklandı. Uygulamalar yoluyla ABD federal görevlilerini takip edip, haklarında istihbarat toplamanın mümkün olduğu iddia ediliyor.

Kararda "ABD ulusal güvenliğini korumak için, Çin bağlantılı yazılımları üreten ve kontrol edenlere karşı agresif önlemler almalıyız" dendi.

Karar 45 gün sonra uygulamaya girecek, ancak Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Joe Biden 20 Ocak'ta görevi Trump'tan devralacak.

Trump 4 yıllık başkanlığı döneminde Çin hükümeti ile bilgi paylaşma ihtimali olan bazı diğer Çinli şirketlere karşı da kararnameler imzalamıştı.

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok da bunlardan biri.

Ağustos ayında ABD, TikTok'un sahibi ByteDance'e, ABD'deki operasyonlarını ABD merkezli bir şirkete satmaması halinde uygulamaya erişimin kapatılacağı tehdidinde bulunmuştu. Şirkete verilen son tarih geçmesine rağmen pazarlıklar sürüyor.

Çin ise bu şirketlerin Çin hükümeti ile veri paylaşımı yaptığı iddialarını reddediyor.