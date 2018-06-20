ABD Başkanı Trump, Aileleri Çocukları İle Bir Arada Tutacak Kararnameyi İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, tepki çeken "sıfır hoşgörü" politikasında değişikliğe giderek göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören kararnameyi imzaladı.

TRUMP, GELEN BASKILAR SONRASI GERİ ADIM ATTI

ABD Başkanı Donald Turmp, gelen baskılar sonucunda geri adım atarak ABD sınırını yasadışı yollardan geçtikten sonra gözaltına alınan çocukları ailelerden ayırma sürecini sona erdirecek bir kararname imzaladı.

TRUMP, GÖÇMENLİK KONUSUNDA İDARİ BİR KARARNAME İMZALADI

Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte göçmenlik konusunda idari bir kararname imzaladı. Trump, "Bu, aileleri bir arada tutmak, güçlü bir sınır oluşturmamızı sağlamakla ilgilidir" dedi.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU DERNEK VE KURULUŞLAR AYAĞA KALKTI

ABD'de göçmenlerin tutulduğu tesislerde çocuklara yapılan kötü muamele ve ailelerinden ayrılan çocukların 'Anne, baba' diye ağlayarak çığlık atmaları, İspanyolca konuşan çocukların ses kayıtlarının yayınlanması, insan hakları savunucusu dernek ve kuruluşları ayağa kaldırmıştı.