Trump: "Afganistan ve Hindistan, Keşmir sorununu çözmeli"

25.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:25

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan Başbakanı Imran Khan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile konuşarak, Keşmir konusundaki işbirliği teklifini yinelediğini belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ikili görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Trump açıklamasında, Keşmir sorunu için Afganistan Başbakanı Imran Khan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü ve işbirliği teklifini yinelediğini belirtti. Khan ile güzel bir işbirliği içinde olduklarına vurgu yapan Trump, "Bugün yaptığımız konuşmada bu iki adam arasındaki problemi çözmek için elimden geleni yapacağımı söyledim. Keşmir bu iki ülke arasında büyük bir problem ve bunu çözmeliler" ifadelerini kullandı.



Öte yandan gazetecilerin, Müslümanlara yönelik politikalarının eleştirilmesini sorması üzerine Trump, "Koyduğumuz seyahat yasağını bir dine dayandırmıyoruz. Yargıda da kazandık. Bu insanları, vatandaşlarımıza zarar verebileceklerinden dolayı seyahat etmekten alıkoyuyoruz" dedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA