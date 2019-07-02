Trump Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan ayrılması durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenmesinden endişe ettiğini söyledi.

Trump Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan ayrılması durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenmesinden endişe ettiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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