Trump: Afganistan'daki savaşı 1 haftada bitirebiliriz ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Afganistan ile savaşmaları durumunda bir hafta içerisinde galip geleceklerini ancak 10 milyon kişiyi de öldürmek istemediğini söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, sert bir hamle yapmaktansa Pakistan ile işbirliğine giderek savaşı kazanmanın daha doğru bir seçenek olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle