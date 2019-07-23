Trump: Afganistan'daki savaşı 1 haftada bitirebiliriz ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

Trump: Afganistan'daki savaşı 1 haftada bitirebiliriz ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Afganistan ile savaşmaları durumunda bir hafta içerisinde galip geleceklerini ancak 10 milyon kişiyi de öldürmek istemediğini söyledi. Trump, böyle sert bir müdaheledense, Pakistan ile işbirliğine gitmeyi tercih edeceklerini ifade etti.

Trump: Afganistan'daki savaşı 1 haftada bitirebiliriz ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Afganistan ile savaşmaları durumunda bir hafta içerisinde galip geleceklerini ancak 10 milyon kişiyi de öldürmek istemediğini söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, sert bir hamle yapmaktansa Pakistan ile işbirliğine giderek savaşı kazanmanın daha doğru bir seçenek olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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