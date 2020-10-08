Trump: "Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı"
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Trump: "Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı"

08.10.2020 02:53 | Son Güncelleme: 08.10.2020 02:56
Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Aralık'taki Noel'e kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Aralık'taki Noel'e kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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