"Afganistan'daki ABD güçleri Noel'e kadar evlerinde olmalı"
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"Afganistan'daki ABD güçleri Noel'e kadar evlerinde olmalı"

08.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:14

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da görev yapan ABD askerlerinin Noel'e kadar evlerine dönmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da görev yapan ABD askerlerinin Noel'e kadar evlerine dönmesi gerektiğini ifade etti.

Uzun yıllardır terörle mücadele kapsamında Afganistan'da görev yapan ABD güvenlik güçleri evlerine dönüyor. Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın başlarında Afganistan'da görev yapan ABD güvenlik güçlerinin 2 bin 500'ünün çekileceğini belirtti. Robert O'Brien'ın açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ise "Afganistan'daki ABD güçleri Noel'e kadar evlerinde olmalı" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin Kasım ayına kadar Afganistan'daki güvenlik güçlerinin sayısını 4 ila 5 bine düşürülmesinin planlandığı ancak bunun Afganistan'ın durumuna bağlı olduğunu dile getirdi.

ABD ve Taliban arasında Şubat ayında varılan anlaşmaya göre, Taliban'ın terörle mücadele garantisinin yanı sıra Afgan hükümeti ile kesin ateşkes ve güç paylaşımı formülüne karşılık ABD güvenlik güçlerinin 2021'in Mayıs ayına kadar Afganistan'ı terk edeceği bildirilmişti.

(İHA)

'Afganistan'daki ABD güçleri Noel'e kadar evlerinde olmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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