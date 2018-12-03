Trump Afganistan'da Çözüm İçin Pakistan'dan Destek İstedi

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine mektup yazarak Afganistan'da çözüm için İslamabad yönetiminden destek istediğini söyledi.

Yerel basının aktardığına göre Han, Pakistanlı gazetecilerle yaptığı buluşmada bugün kendisine Trump'ın bir mektubunun ulaştığını aktardı.

Han, iki liderin ilk direkt teması olan mektupta Trump'ın Afganistan'da 17 yıldır süren istikrarsızlığın çözümü için Pakistan'dan destek istediğini ifade etti.

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri de söz konusu mektup ile ilgili "Trump, Pakistan'dan Taliban'ı diyalog masasına getirmek için iş birliği istedi." dedi.