Trump, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını nedeniyle ülkesine gelen göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname çıkaracağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını nedeniyle ülkesine gelen göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname çıkaracağını duyurdu.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'ye gelen tüm göçü geçici olarak yasaklayacağını açıklayan Trump, bunu hem Amerikalıların sağlığını hem de işlerini korumak için yapacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle