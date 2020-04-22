Trump ABD'ye göçmen kabulünün 60 gün süreyle askıya alınacağını duyurdu "Göçmen kabulünü durdurarak, istihdamda Amerikalılara öncelik vermiş olacağız" diyen ABD Başkanı Trump, bu nedenle de ülkeye çalışmaya amacıyla gelen göçmenlerin kabulünü 60 gün süreyle askıya alacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden Amerikalıların istihdamına öncelik vereceklerini, bu nedenle de ülkeye çalışmaya amacıyla gelen göçmenlerin kabulünü 60 gün süreyle askıya alacaklarını duyurdu. Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com