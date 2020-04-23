Trump, ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Haber

Trump, ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına öncelik vermek için ülkeye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladığını açıkladı.

23.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:43
Trump, ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına öncelik vermek için ülkeye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan ölümcül korona virüs (Covid-19) nedeniyle zor günler geçiren ABD'de Başkan Donald Trump, önemli bir kararnemeye imza attı. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük Amerikalı işçilerimizi korumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzaladım. Bu, tüm geçmişten gelen işsiz Amerikalıların ekonomimizi yeniden canlandırmak için ilk sıralarda yer almasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Korona virüs ile mücadele kapsamında kararın başlangıçta 60 gün süreceğini ve daha sonra tekrar uzatılabileceğini belirten Trump, "ABD'de Covid-19 sürecinde işini kaybeden vatandaşlarının istihdamına öncelik vermek için böyle bir adım attıklarını dile getirdi.

Göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları etkilenmeyecek

Covid-19 salgınında görev alan ve göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları ile söz konusu kişilerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar kişiler kararname kapsamına alınmayacak. Ayrıca ABD'de yasal olarak oturumu bulunan kişilerin yanı sıra ABD vatandaşı ile evli olan kişiler, anne ya da babası ABD vatandaşı olan 21 yaşın altındaki bekar kişiler kararnameden etkilenmeyecek.

Göçmen derneklerinden tepki gecikmedi

Sivil toplum kuruluşları ve göçmen dernekleri ise söz konusu kararnameye tepki gösterdi. Dernekler, düzenlemenin Trump'ın keyfi uygulaması olduğunu ve ülkede yaşamaya hak kazanmış göçmenlere büyük zorluklar yaşatacağı uyarısında bulundu. Göçü engellemeye çalışan Trump'ın aldığı bazı kararların federal mahkemelerden döndüğü belirtilirken hukukçular, söz konusu karara da dava açılabileceğini belirtti.

Kararnameye tepki gösterenler Trump'ın korona virüs krizinden yararlanmak için böyle bir karar verdiğini öne sürdü. Trump'ın ülkede 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce daha fazla göçmenin ülkeye girişini yasaklamak için uzun zamandır bu yasağı getirmek istediği ifade edildi. Ancak korona virüs krizinin patlak vermesiyle Trump'ın salgını fırsat bilerek böyle bir uygulamaya gittiği, 60 gün sürecek yasağın daha sonra gözden geçirilerek uzatılacağı düşüncesi hakim.

Öte yandan ABD yönetimi, 18 Mart'ta korona virüs salgını nedeniyle bazı ülkelere vize hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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