Trump ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına öncelik vermeyi gerekçe göstererek ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına öncelik vermeyi gerekçe göstererek ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump bugün, ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin kabulünün 60 gün boyunca askıya alınmasını öngören başkanlık kararnamesini onayladı. Euronews.com'da Görüntüle