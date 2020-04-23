Trump ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına öncelik vermeyi gerekçe göstererek ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı.
23.04.2020 08:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:02
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına öncelik vermeyi gerekçe göstererek ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump bugün, ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin kabulünün 60 gün boyunca askıya alınmasını öngören başkanlık kararnamesini onayladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com