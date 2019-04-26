Trump: ABD Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan Çekilecek

Trump: ABD Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan Çekilecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı.

Trump: ABD Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan Çekilecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinin Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı.

Indianapolis'te Ulusal Silah Birliği toplantısında yaptığı konuşmada bu anlaşmayı onaylamayacağını söyleyen Trump, Senato'dan da onay sürecinin durdurulmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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