Trump: abd, türkiye'nin harekatını onaylamıyor

09.10.2019 21:00

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri harekatı onaylamadığını ifade ederek, harekatın 'kötü bir fikir' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye, sivilleri, Hristiyanlar dahil olmak üzere dini azınlıkları koruyacağını taahhüt etti. İnsani krizlerin yaşanmayacağına dair güvence verdi. Ancak ABD, harekatı onaylamıyor ve harekat kötü bir fikir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA