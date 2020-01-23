Trump, ABD tarihinde kürtaj karşıtı eyleme katılan ilk başkan olacak
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Trump, ABD tarihinde kürtaj karşıtı eyleme katılan ilk başkan olacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa bir devlet başkanı, her yıl başkten Washington’da düzenlenen kürtaj karşıtı yürüşe katılacak. ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan, cuma günü 47’ncisi düzenlenecek "Hayat Yürüyüşü'ne katılacağını duyurdu

23.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:34
Trump, ABD tarihinde kürtaj karşıtı eyleme katılan ilk başkan olacak

'nde ilk kez bir devlet başkanı, her yıl başkent 'da düzenlenen kürtaj karşıtı yürüyüşe katılacak.


Kürtaj karşıtı tutumunu gizlemeyen Başkan , cuma günü 47'ncisi düzenlenecek "Hayat Yürüşü"ne katılacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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