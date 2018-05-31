ABD Başkanı Trump, ABD'nin Sırlarını Afişe Etmekle Suçlanıyor

ABD Başkanı Trump'ın, bir bağış etkinliğinde, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK kampına saldırı girişiminde bulunan bir gruba ABD'nin düzenlediği hava saldırılarına ilişkin detayları ifşa ettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Sırlarını Afişe Etmekle Suçlanıyor

ABD Başkanı Trump'ın, bir bağış etkinliğinde, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK kampına saldırı girişiminde bulunan bir gruba ABD'nin düzenlediği hava saldırılarına ilişkin detayları ifşa ettiği iddia edildi.

Kaynak: Dunya.com

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