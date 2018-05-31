ABD Başkanı Trump, ABD'nin Sırlarını Afişe Etmekle Suçlanıyor
ABD Başkanı Trump'ın, bir bağış etkinliğinde, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK kampına saldırı girişiminde bulunan bir gruba ABD'nin düzenlediği hava saldırılarına ilişkin detayları ifşa ettiği iddia edildi.
31 Mayıs 2018 Perşembe 09:07
ABD Başkanı Trump'ın, bir bağış etkinliğinde, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK kampına saldırı girişiminde bulunan bir gruba ABD'nin düzenlediği hava saldırılarına ilişkin detayları ifşa ettiği iddia edildi.