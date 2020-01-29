Trump ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı
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Trump ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrenin kısa süre önce onayladığı ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı. 1994'ten bu yana yürürlükte olan ve Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan NAFTA, yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı

29.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:17
Trump ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı

ABD Başkanı , Kongrenin kısa süre önce onayladığı ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı.


Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan yeni anlaşmanın Amerikan çalışanlar için çok önemli kazanımlar içerdiğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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