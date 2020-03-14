Trump, ABD'lilere "ücretsiz Kovid-19 testi" imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Güncel

Trump, ABD'lilere "ücretsiz Kovid-19 testi" imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık izni almalarına imkan tanıyan yasa tasarısını desteklediğini duyurdu.

14.03.2020 04:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 04:36
Trump, ABD'lilere

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık izni almalarına imkan tanıyan yasa tasarısını desteklediğini duyurdu.

Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etmesinin ardından, alınan ilave önlemler hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Demokratların sunduğu Kovid-19'a yönelik bazı tedbirleri içeren ve bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanması planlanan yasa tasarısına ilişkin Trump, "Temsilciler Meclisindeki 6201 sayılı yasa tasarısını tamamen destekliyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarının ücretsiz Kovid-10 testleri, ücretli hastalık izni gibi konuları kapsadığına dikkati çeken Trump, "Hazine ve Çalışma Bakanlarına, küçük işletmelerin durumdan etkilenmemesi için esneklik sağlayan düzenlemeler hazırlamaları talimatı verdim." bilgisini paylaştı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçileri "evet" oyu vermeye çağırdı

Kongredeki tüm Demokrat ve Cumhuriyetçileri bu yasa tasarısına "evet" oyu vermeye çağıran Trump, "Amerikan ailelerinin sağlığını ve iyiliğini her zaman ilk sıraya koyacağım. Bu tasarının bir an önce Kongreden geçip, benim masama gelmesini ve tasarıyı imzalamayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi bugün yaptığı açıklamada, "İlk Önce Aileler Koronavirüs Cevabı Yasası" başlıklı yasa tasarısı için Beyaz Saray ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Söz konusu yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde onaylanması durumunda Senato'da oylamaya sunulacak.

Tasarı Kongrenin her iki kanadından da geçerse, yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek.

ABD'de ulusal acil durum ilan edildi

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, bugün Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etmişti.

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Kaynak: AA

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