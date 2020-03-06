Trump: ABD ekonomisi virüsten darbe alabilir
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi.
06.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:49
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi.
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Kaynak: Dunya.com