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Trump: ABD ekonomisi virüsten darbe alabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi.

06.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:49
Trump: ABD ekonomisi virüsten darbe alabilir

ABD Başkanı , ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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