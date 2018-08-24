Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore Ziyaretini İptal Etti!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretini iptal etti. Trump attığı mesajda, "Nükleer silah konusunda gereken ilerlemeyi sağlayamıyoruz. Bu yüzden Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim" dedi.

"YETERLİ İLERLEME SAĞLANAMADI"

Trump kararına gerekçe olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanamamasını gösterdi. "Çin'in bu konuda üzerine düşeni yapmadığını" savunan Trump, "Çin ile ticaret sorunu çözüldüğünde, Pompeo Kuzey Kore'ye gidecektir." mesajı verdi.

KİM JONG UN'A SAYGILARINI SUNDU

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a "En sıcak dilekleri ve saygılarını sunduğunu" yazan Trump, "Onu yakında görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.