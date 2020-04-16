Trump, ABD'deki koronavirüs vaka sayılarının zirve noktasını geçtiğini açıkladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Koronavirüs, Güncel

Trump, ABD'deki koronavirüs vaka sayılarının zirve noktasını geçtiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

16.04.2020 01:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:30
Trump, ABD'deki koronavirüs vaka sayılarının zirve noktasını geçtiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Virüse karşı verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını aktaran Trump, "New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver'de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans'da da vakalar düşüyor. "Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor." dedi.

Trump, ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileri ile görüştüklerini ve bu konuda yarın bir açıklama yapacaklarını belirterek, "Bazı eyaletler, 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir." diye konuştu.

Virüs salgınından önce ABD ekonomisinin tarihinin en iyi günlerini yaşadığını belirten Trump, "Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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