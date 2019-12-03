Trump: ABD-Çin ticaret anlaşması seçim sonrasına kalabilir

03.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:47

Londra'daki NATO Zirvesi'nde gazetecilere önemli açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların aylardır yakından izlediği Çin ile ticaret anlaşması için, 2020 seçimlerinden sonrasına işaret etti.