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Trump: ABD-Çin ticaret anlaşması seçim sonrasına kalabilir

Londra'daki NATO Zirvesi'nde gazetecilere önemli açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların aylardır yakından izlediği Çin ile ticaret anlaşması için, 2020 seçimlerinden sonrasına işaret etti.

03.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:47
Trump: ABD-Çin ticaret anlaşması seçim sonrasına kalabilir

'daki NATO Zirvesi'nde gazetecilere önemli açıklamalar yapan ABD Başkanı , piyasaların aylardır yakından izlediği Çin ile ticaret anlaşması için, 2020 seçimlerinden sonrasına işaret etti.

Kaynak: Dunya.com

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