Trump: AB ülkeleri IŞİD tutuklusu vatandaşlarını geri almalı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan IŞİD tutuklularını geri alma çağrısında bulundu. Ayrıca Trump, Türkiye ve Kürtlerin bu mahkumların kaçmasına izin vermemesi gerektiğini belirtti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan IŞİD tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle