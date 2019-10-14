Trump: AB ülkeleri IŞİD tutuklusu vatandaşlarını geri almalı

14.10.2019 09:42

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan IŞİD tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle