Trump AB'nin Brexit'i Erteleme Kararı Sebebiyle AB'yi Eleştirdi

– ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararını eleştirerek AB'nin yaklaşımının "çok sert" olduğunu söyledi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

"AB'nin Birleşik Krallık'a ve Brexit'e olan yaklaşımının bu kadar sert olması çok üzücü. AB, ABD ile olan ticari ilişkisinde de eş değer şekilde acımasız, fakat bu yakında değişecek. Hayatta bazen insanlar size saldırmadan önce onların 'nefes almasına' izin vermelisiniz."

Hafta başında medyada yer alan haberlerde, Trump yönetimi AB'nin Airbus SE'ye olan sübvasyonlarına karşılık olarak AB'yi 11 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmiş ve AB de söz konusu durumda uygun şekilde karşılık verileceğini açıklamıştı. - İstanbul

Kaynak: DHA