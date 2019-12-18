Trump'a yöneltilen 'gücünü kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' ne demek?
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Trump'a yöneltilen 'gücünü kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' ne demek?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi bu hafta Başkan Donald Trump’ın azledilmesi için oylama yapacak. Trump hakkında iki suçlama bulunuyor: gücünü kötüye kullanma ve Ukrayna soruşturmasında Kongre’nin işleyişini engelleme. Peki bunlar hukuken ne anlama geliyor?

18.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:56
Trump'a yöneltilen 'gücünü kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' ne demek?

(ABD) Temsilciler Meclisi bugün Başkan 'ın azledilmesi için oylama yapacak. Trump hakkında iki suçlama bulunuyor: gücünü kötüye kullanma ve Ukrayna soruşturmasında Kongre'nin işleyişini engelleme. Peki, azil maddeleri hangi tarihsel perde arkasına dayanıyor ve hukuken ne anlama geliyor? Bugüne kadar hangi Amerikan başkanları bu suçlamaya maruz kaldı.


Gücün kötüye kullanılması


Gücün kötüye kullanılması azil bağlamında genel olarak başkanlığın sahip olduğu geniş gücün kişisel menfaat için kullanılması olarak tanımlanıyor. Gücün kötüye kullanılması Amerikan Anayasası'nda özel olarak azil sebeplerinden biri olarak sayılmıyor. Anayasa başkanın, "vatana ihanet, rüşvet ve diğer ağır suçlar ve kabahatler"den dolayı görevden alınabileceğini öngörüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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