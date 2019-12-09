Trump'a yönelik Rusya soruşturması: FBI kusurlu ancak siyasi değil
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Trump'a yönelik Rusya soruşturması: FBI kusurlu ancak siyasi değil

Amerikan kamuoyunun uzun süredir beklediği Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporu, Başmüfettiş Horowitz tarafından açıklandı.

09.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:45
Trump'a yönelik Rusya soruşturması: FBI kusurlu ancak siyasi değil

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz, Başkan Donald Trump'a yönelik soruşturmasının başladığı dönemde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) herhangi bir siyasi motivasyonunun olmadığını ancak soruşturmada birçok kusur olduğunu açıkladı.


Amerikan kamuoyunun uzun süredir beklediği Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporu, Başmüfettiş Horowitz tarafından açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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