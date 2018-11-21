Trump'a Yönelik Kaşıkçı Tepkisi Sürüyor

ABD Temsilciler Meclisine seçilen ilk başörtülü Müslüman vekil Ilhan Omar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki tavrı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a yönelik eleştirilerde bulunan Omar, "Başkanımız bir kez daha ahlaki pusulanın satın alınamayacağını ispatladı. Öte yandan Suudi Arabistan ise bir Başkanın satın alınabileceğini ispat ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kongre müdahale etsin" çağrısı

Öte yandan eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, ABD yönetiminin Cemal Kaşıkçı konusundaki tavrına tepki göstererek, "Kongre, CIA'in Cemal Kaşıkçı konusunda bildiklerine dair kapalı bir toplantı talep etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Brennan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de Suudi Arabistan ve Cemal Kaşıkçı bağlamında Trump'ı hedef aldı.

Eski CIA Başkanı, "Trump, sahtekarlık sınırlarını aştığına göre Kongre, CIA'in Cemal Kaşıkçı konusunda bildiklerine dair kapalı bir toplantı talep etmeli. Suudi Arabistan'da kimse, özellikle Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) bu hain olaydan dolayı hesap vermekten kaçmamalıdır." mesajını paylaştı.

Trump dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.

ABD'nin, Suudi Arabistan'la "sarsılmaz ortaklığını" devam ettirmek istediğini belirten Trump, "Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da farklı sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim." yorumunu yapmıştı.