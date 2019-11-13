Trump'a yönelik azil soruşturmasında halka açık oturumlar başladı
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Trump'a yönelik azil soruşturmasında halka açık oturumlar başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının duyurulmasından 6 hafta sonra kamuya açık oturumlar bugün başladı.

13.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:46
Trump'a yönelik azil soruşturmasında halka açık oturumlar başladı

(ABD) Başkanı 'a yönelik azil soruşturmasının duyurulmasından 6 hafta sonra kamuya açık oturumlar başladı.


Şimdiye kadar kapalı olarak yapılan duruşmalar, çarşamba günü itibariyle milyonlarca ABD'li ve İnternet kullanıcısı tarafından canlı olarak takibe açıldı. Demokratların liderlik ettiği duruşmalarda ABD'li üç diplomatın ifadesi alınacak. Diplomatlardan ikisi, bugün alınacak ifadeleri öncesi yemin etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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