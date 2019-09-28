Trump'a yönelik azil soruşturmasına ABD'li eski diplomat ve üst düzey yetkililerden destek

Trump'a yönelik azil soruşturmasına ABD'li eski diplomat ve üst düzey yetkililerden destek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için başlatılan sürece Beyaz Saray'ın eski üst düzey yöneticilerinden destek geldi. 300'den fazla eski diplomat ve güvenlik yetkilisi Trump'ı görevi kötüye kullanmakla itham etti.

28.09.2019 13:46
Trump'a yönelik azil soruşturmasına ABD'li eski diplomat ve üst düzey yetkililerden destek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için başlatılan sürece Beyaz Saray'ın eski üst düzey yöneticilerinden destek geldi.


Güvenlik, terörle mücadele, istihbarat ve dış politika kurumlarında görev yapmış 300'den fazla kişinin imzasının bulunduğu ortak bildiride "Başkan Trump, demokrasimize dışarıdan müdahaleye davetiye çıkarmak için ülke topraklarının en üst makamının yetki ve kaynaklarını olabildiğince kullanmıştır." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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