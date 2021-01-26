Biden, Senatonun Trump'ı azil yargılamasında suçlu bulacağına inanmadığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Biden, Senatonun Trump'ı azil yargılamasında suçlu bulacağına inanmadığını söyledi

26.01.2021 04:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 04:18
Biden, Senatonun Trump'ı azil yargılamasında suçlu bulacağına inanmadığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, hakkındaki azil davasında suçlu bulunması için Senatoda yeterli oya ulaşılacağına inanmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, hakkındaki azil davasında suçlu bulunması için Senatoda yeterli oya ulaşılacağına inanmadığını belirtti.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, CNN'e verdiği röportajda, 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump hakkında Senatoya taşınan azil davasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması için 50 Demokrat senatörün yanı sıra 17 Cumhuriyetçi senatörün de "evet" oyu kullanması gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben bunun olacağına inanmıyorum." diye konuştu.

Trump'a azil soruşturması

Biri polis toplam beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump'ın suçlu olup olmadığına ise Senatodaki yargılama sonucunda karar verilecek.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün yaptığı açıklamada, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Nijerya Esenyurt Mesut Özil Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden, Senatonun Trump'ı azil yargılamasında suçlu bulacağına inanmadığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 04:18:08. #1.16#
title