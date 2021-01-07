Trump'a yardımcısı Pence'den kazık! Twitter hesabına Biden'ın fotoğrafını koydu

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına teslim olmayacağını ifade edip Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu. Pence ise çağrıyı reddederek Twitter kapak fotoğrafına Biden ve Kamala Harris'in fotoğrafını koydu. Öte yandan Trump taraftarları Kongre binasını bastı, olaylarda 4 kişi öldü.

ABD'de Trump'ın seçim açıklamaları sonrasında ortalık karıştı. Kongre binası basıldı, göstericiler ve polisler arasında çatışma yaşandı.

PENCE'E ONAYLAMA ÇAĞRISI

Bugünkü Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence'in de seçim sonuçlarına itiraz etmesi gerektiğinin altını çizen Trump, "Pence, bizim için mücadele etmeli, bunu yapmazsa bugün ülkemiz için kötü bir gün olacak ve ben hayal kırıklığına uğrayacağım" ifadesini kullandı.

PENCE TRUMP'IN ÇAĞRISINI REDDETTİ

Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence yazılı açıklamayla Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısını reddetti. Daha sonra ise Pence, Twitter kapak fotoğrafına Joe Biden ve Kamala Harris'in fotoğrafını koydu.

TRUMP'IN İLETİŞİM DİREKTÖRÜ DE TARAF DEĞİŞTİRDİ

Beyaz Saray eski iletişim direktörü Alyssa Farah'ın da "Trump için çalıştım. Beni duyun. Seçim çalınmadı. Kaybettik. Sonuçları kabul etmeliyiz" dediği iddia edildi.

"SONUNA KADAR YARGILANACAKLAR"

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere seslendi. Şiddet olaylarının durdurulması çağrısında bulunan Pence, "ABD Kongre binasında meydana gelen şiddet ve yıkım artık durmalıdır. İlgili herkes kolluk kuvvetlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Kongre binamıza yapılan bu saldırı hoş görülemeyecek ve olaya karışanlar sonuna kadar yargılanacaktır" dedi.