Trump'a Uygulanan Akıl Sağlığı Testini Siz Geçebilir misiniz?
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde bir akıl sağlığı testine tabi tutuldu. Bu testten bazı sorular açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın muayenesini gerçekleştiren Beyaz Saray'daki doktoru, bilişsel test sonunda bir olağandışılık tespit edilmediğini, başkanın sağlığının da mükemmel olduğunu açıkladı.
AKIL SAĞLIĞI İLE İLGİLİ SPEKÜLASYONLAR VARDI
Dr. Ronny Jackson, "Kendisinin bilişsel yetenekleri ve nörolojik işlevleriyle ilgili kaygı duyacağım hiçbir şey yok" dedi. 71 yaşındaki Trump geçen hafta, ABD Başkanı olmasından sonra ilk kez, üç saatlik bir sağlık taramasından geçmişti. Bu tarama, "Ateş ve Öfke" adlı kitabın Trump'ın akıl sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yaratması ardından gerçekleştirilmişti.
KENDİNİZİ DENEMEK İSTER MİSİNİZ?
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Cevaplar: b, a, b, a, b
YORUMLAR (11)
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en iyi american budurCevap Yaz Yayından Kaldır
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5 koyun verin bakın güdebiliyormu,sakın 6 koyun vermeyin kaybederCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu soruları cevaplayabildigine gore inanılmaz bir zekaya sahip olmalı Trump a olan hayranlıgım bir kat daha arttıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Şu aralar kendinden 20 yaş kucuk kisilerle evlenen sanatci camiasiyla kendini is adami zanneden eli tesbihlilere yapmak lazim (:Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizim bir arkadaş var o yapamadı bunlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu soruları 5 yaşında ki çocuk bile cevaplar :D :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KESİN SORULAR ÇALINIP CEVAPLARI DAHA EVVELDEN VERİLMİŞTİR BUNU ÇÖZEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM ;) KOMİSYON KURULSUN FETÖ RUS TÜRK İSTİHBARATI OLABİLİR :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Akıl hastanesinde 20 yıldır tecritte kalan hastaya sorsan bilir bunları bide kalkmış test yaptik hicbirseyi yok diyorlar trumpin IQ seviyesi icin yeterli ama akil sagligi icin cok basitCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ne şimdi bebek bile yapar bunuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu olsa olsa endoplazmikretikulum musun testi olur .dCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kafanız kırık bu nelan ugraşacak başka bişeymi yokCevap Yaz Yayından Kaldır