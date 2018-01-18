Trump'a Uygulanan Akıl Sağlığı Testini Siz Geçebilir misiniz?

ABD Başkanı Donald Trump'ın muayenesini gerçekleştiren Beyaz Saray'daki doktoru, bilişsel test sonunda bir olağandışılık tespit edilmediğini, başkanın sağlığının da mükemmel olduğunu açıkladı.

AKIL SAĞLIĞI İLE İLGİLİ SPEKÜLASYONLAR VARDI

Dr. Ronny Jackson, "Kendisinin bilişsel yetenekleri ve nörolojik işlevleriyle ilgili kaygı duyacağım hiçbir şey yok" dedi. 71 yaşındaki Trump geçen hafta, ABD Başkanı olmasından sonra ilk kez, üç saatlik bir sağlık taramasından geçmişti. Bu tarama, "Ateş ve Öfke" adlı kitabın Trump'ın akıl sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yaratması ardından gerçekleştirilmişti.

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