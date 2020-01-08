: Trump'a Süleymani Gerilimi Bağlamında Erdoğan Sorusu

08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:47

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Başbakanı'yla Beyaz Saray'daki toplantısına İran damga vurdu. Trump bir gazetecinin "Siz Süleymani için canavar dediniz, dostunuz Erdoğan ise şehit" şeklinde yönelttiği soruya "Gözetmek zorunda olduğu bir kamuoyu var ama bunu duyduğuma şaşırdım" yanıtını verdi

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