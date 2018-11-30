Trump'a şişme bebekli eylem

BUENOS AIRES - G20 karşıtı ilk protesto Arjantin Kongresi önünde yapıldı. Protesto gösterilerine dev "Bebek Trump" balonu damga vurdu. Zirveyi protesto etmek için ülke içinden ve yurt dışından gelen protestocu gruplar hedeflerine ABD Başkanı Donald Trump'ı koydular.

Kendilerine 'Halk Zirvesi' adını veren protestocular, "Neoliberalizme direniş ve halkların mücadelesi"nı savunduklarını iddia ederek, Arjantin Kongresi'nin önüne çadırlar kurdular. Organizatörler, ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil eden ve dünyanın farklı şehirlerinde küreselleşme karşıtı yürüyüşlerde sergilenen dev "Bebek Trump" balonunu şişirdiler.

Cuma gününü, "Eylem Haftası" olarak açıklayan gruplar, Başkan Trump'ın Buenos Aires'teki mevcudiyetine karşı sloganlar atacaklar. Arjantin'in IMF ile imzaladığı anlaşmayı, Arjantin borçlarının reddedilmesini ve ülkede yaşanan baskıyı kınayacaklar.