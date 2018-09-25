Trump'a New York'ta Kum Yüklü Kamyonlarla Koruma
Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yapacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta kaldığı otelin çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Özellikle otel önünde kum yüklü kamyonlarla güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu için hareketli günler yaşayan New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı otelin çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
KUM YÜKLÜ KAMYONLARLA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
New York polisini ve gizli servisinin alarm haline geçtiği New York'ta Trump'ın kaldığı 4. Cadde üzerindeki Lotte New York Palas Oteli önünde, kum yüklü kamyonlarla güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KUŞ UÇURTMUYOR
Uzun kuyruklar oluşturan kum yüklü kamyonlar binanın çevresinde bekletilirken resmi ve sivil polisler ile bomba uzmanı köpekler tarafından kuşatılarak kuş uçurtulmuyor.
TRUMP AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK
ABD Başkanı Donald Trump, salı günü ev sahibi sıfatıyla 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerinin açılış konuşmasını yapacak.