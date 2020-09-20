Trump'a gönderilmek istenen zehirli bir mektup ele geçirildi
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Trump'a gönderilmek istenen zehirli bir mektup ele geçirildi

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen ve içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan bir mektup ele geçirildi.

Trump'a gönderilmek istenen zehirli bir mektup ele geçirildi
20.09.2020 01:03 | Son Güncelleme: 20.09.2020 01:06

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen ve içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan bir mektup ele geçirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, paketin geçen hafta Beyaz Saray'a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump'ın isminin yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu mektuba dair Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis'in soruşturma başlattığı kaydedilirken, teyitli amaçlı yapılan iki test sonucunda da risin maddesinin doğrulandığı bildirildi.

Öte yandan mektubun Washington'da bulunan bir postahanedeki kontrol işleminde fark edildiği ve Beyaz Saray'a ulaşmadığı belirtildi.

Konuya dair ABD medyasına yazılı bir açıklama yapan FBI, "Gizli Servis ve ABD Postahane Servisinin katılımıyla ele geçirilen mektuba ilişkin ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Şu an kamu güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Toz, duman veya asit şeklinde gönderilebilen risin maddesi, mide bulantısı, kusma ve mide ile bağırsakta iç kanamaya, karaciğer, dalak ile ve böbrek yetmezliğine ve dolaşım sisteminin çökmesine neden olarak ölüme sebebiyet veriyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Safvan Allahverdi
Safvan Allahverdi
AA Editörü
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