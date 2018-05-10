Trump'a Benzeyen Sarı Tırtıl Görenleri Şaşkına Çevirdi

Pek çok şovmenin ona benzemek için uğraştığı Donald Trump'a bu zamana kadar en çok benzeyen canlı ortaya çıktı.

ÇOK TEHLİKELİ

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Jeff Cremer tarafından fark edilen bu canlı, dışarıdan sevimli gibi gözükse de oldukça korkutucu bir korunma mekanizmasına sahip. Üstündeki sarı tüylerin içinde yer alan dikenlere dokunursanız cildinize önce zehirli bir toskin bulaşıyor ve dayanılmaz bir ağrıya yol açıyor.