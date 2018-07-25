ABD Başkanı Trump'ın Evlilik Dışı İlişkisinin Ses Kaydı Yayınlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, avukatı Michael Cohen ile evlilik dışı ilişkisi olduğu iddia edilen model hakkında konuştukları ses kaydı yayınlandı.

TRUMP'IN 10 YIL ÖNCE EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Model Karen McDougal'in anlattıklarını doğrular nitelikteki ses kasetinin içinde, Trump yaklaşık 10 yıl önce evlilik dışı bir ilişki yaşadığını ve nasıl örtbas edileceğini Cohen ile tartışıyor. Yayınlanan ses kasetinde Donald Trump, avukatı Michael Cohen ile yıllar önce yaşadığı ilişki hakkında ne yapacakları ile ilgili avukatına talimatlar vererek, "Nakit ödeme yapma" diyor.

TRUMP, İLİŞKİ HAKKINDA KONUŞMAMASI İÇİN MANKENE 150 BİN DOLAR VERDİ

Karen McDougal, Trump ile ilişkilerinin, ABD Başkanı'nın küçük oğlu Barron Trump'ın doğumundan hemen sonraya denk geldiğini açıklamıştı. McDougal, daha önce Trump'la ilişki hakkında konuşmaması için 150 bin dolar aldığını ve bir gizlilik sözleşmesi imzaladığını açıklamıştı. McDougal geçtiğimiz günlerde gizlilik sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki mücadele başlatmıştı.