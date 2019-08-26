Trump'a 2020 seçimlerinde kendi partisinden ikinci rakip

Trump'a 2020 seçimlerinde kendi partisinden ikinci rakip

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için Donald Trump’a rakip oluyor

26.08.2019 09:45
Trump'a 2020 seçimlerinde kendi partisinden ikinci rakip

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için mevcut Başkan Donald Trump'a rakip olacağını açıkladı.


ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçilerden ikinci isim de Trump'la yarışa giriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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