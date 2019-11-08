Trump'a 2 milyon dolar tazminat cezası: 'Gazi bağışlarını seçim için kullandı'

Trump'a 2 milyon dolar tazminat cezası: 'Gazi bağışlarını seçim için kullandı'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, kendisine ait yardım vakfını siyasi amaçları için kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

08.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:13
Trump'a 2 milyon dolar tazminat cezası: 'Gazi bağışlarını seçim için kullandı'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, kendisine ait yardım vakfını siyasi amaçları için kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.


New York'taki mahkeme, Trump Vakfı'nda gaziler için toplanan bağışların 2016'daki başkanlık seçimlerinde kullanıldığına hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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