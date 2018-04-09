Trump: "48 Saat İçinde Önemli Kararlar Vereceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içerisinde Suriye ile alakalı önemli kararlar alacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde üst düzey kurmayları ile bir araya geleceğini duyurmasının ardından 48 saat içerisinde Suriye ile alakalı önemli kararlar alacaklarını açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Suriye'de insanlık suçu işleniyor. Böyle bir şeyin yaşanmasına izin verilmemeli. Bunun arkasında kim var? Rusya mı, Suriye mi, İran mı? ya da hepsi birlikte mi? Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON