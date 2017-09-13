Trump'tan Kuzey Kore'ye "nihai Yaptırım" Uyarısı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın önerisi üzerine, Kuzey Kore hakkında alınan ekonomik yaptırım kararını savundu, ancak Rusya ve Çin'in de onayını alabilmek için yumuşatılan kararın "yetersiz" olduğunu dile getirdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın önerisi üzerine, Kuzey Kore hakkında alınan ekonomik yaptırım kararını savundu, ancak Rusya ve Çin'in de onayını alabilmek için yumuşatılan kararın "yetersiz" olduğunu dile getirdi. Oylamada Rusya ve Çin'in desteğini alabilmek için kararaın yumuşatılmasından duyduğu hayal kırıklığını saklamayan Trump, Kuzey Kore'yi "nihai yaptırımlar" konusunda uyardı:
"Bu sadece atılan bir başka küçü…
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