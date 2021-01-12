Trump: "25. ek madde bana sıfır risk teşkil ediyor"
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Trump: "25. ek madde bana sıfır risk teşkil ediyor"

12.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:55
Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınının ardından kendisini görevden almak için kullanılması çağrısı yapılan Anayasanın 25. ek maddesini risk unsuru olarak görmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınının ardından kendisini görevden almak için kullanılması çağrısı yapılan Anayasanın 25. ek maddesini risk unsuru olarak görmediğini açıkladı.

Trump, Texas eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini önlemek için Meksika sınırına örülen duvarı ziyaret etti ve bilgi aldı.

Burada bir konuşma da yapan Trump, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının kendisinin hesaplarını askıya alması hakkında, "İfade özgürlüğü hiç olmadığı kadar saldırı altında." yorumunu yaptı.

Trump, başkanın görevini yapamaması durumunda, başkan yardımcısı tarafından görevden alınmasına olanak tanıyan 25. ek madde tartışmalarına da değinerek, "25. ek madde bana sıfır risk teşkil ediyor. Ancak bu madde Joe Biden'a ve Biden yönetimine olumsuz olarak geri dönecektir. Biden ne dilediğine dikkat et." uyarısında bulundu.

Kongre baskınının ardından "itidal" çağrısını yineleyen Trump, "Şimdi ülkemiz için iyileşme zamanı. Şimdi barış ve sükunet zamanı." ifadesini kullandı.

Trump, Kongreyi basanlara da tepkisini bir kez daha dile getirerek, "Geçen çarşamba günü milyonlarca vatandaş, ABD Kongresinin basılıp, koridorlarında dolaşıldığını gördü. Yönetimim boyunca hep söylediğim gibi, Amerikan tarihi ve geleneklerine saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada bulunmamızın nedeni de Amerika'da hukukun üstünlüğünü korumamız ve güvenlik güçlerimizi desteklememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak." dedi.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar dün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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