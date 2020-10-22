Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacak
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Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacak

22.10.2020 22:49 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:52
Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın 24 Ekim Cumartesi günü ikametgahının da kayıtlı olduğu Florida'nın West Palm Beach şehrinde olduğunu belirtti.

Florida'da "erken oy" sürecinin pazartesi günü başladığını anımsatan Deere, Trump'ın cumartesi günü oyunu burada kullanacağını kaydetti.

Florida aynı zamanda 3 Kasım seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerin başında geliyor.

Real Clear Politics'e göre, eyalette Biden, Trump'ın 2,1 puan önünde görünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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