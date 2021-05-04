Trump, 2024'te yeniden aday olabilir
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Trump, 2024'te yeniden aday olabilir

Trump, 2024'te yeniden aday olabilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir televizyon programında, 2024'deki Başkanlık seçimlerine yeniden aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir televizyon programında, 2024'deki Başkanlık seçimlerine yeniden aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Başkanlık görevini Joe Biden'a devretmesinin ardından 2024'deki seçimlerde aday olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yerini almıştı. Trump, Candace Owens'ın sunduğu bir televizyon programında, 2024 Başkanlık seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünüp düşünmediğine dair sorulan soruya Trump, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Doğru zamanda bir duyuru yapmayı dört gözle bekliyorum. Bildiğiniz gibi, çok erken. Ama bence insanlar bir duyuru yaptığımda çok, çok mutlu olacaklar" dedi.

Seçim kampanyasının mali yüküne işaret eden Trump, "Kampanya finansmanı nedenlerinden dolayı biliyorsunuz, bunu gerçekten çok erken yapamazsınız çünkü tamamen farklı bir şey olur" ifadelerini kullandı.

Trump, "Aksi takdirde, size çok mutlu olacağınız bir cevap vereceğimi düşünüyorum. Bu yüzden buna çok, çok ciddi bir şekilde bakıyoruz. Tek söyleyeceğim, bizi izlemeye devam edin" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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